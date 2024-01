ADTRAN Holdings Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Trinity Cap":

In den letzten Wochen wurde bei Adtran eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen negative Themen überwiegen. Die Stärke der Diskussion hingegen war höher, was positiv bewertet wird. Insgesamt wird das Sentiment daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen verbreitet wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Die analytische Seite zeigt, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs 15,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Einstufung basierend auf diesem Signal ist daher "Neutral". Auch die Ausdehnung auf 25 Tage zeigt ein neutrales Signal. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Einstufung.