ADTRAN Holdings Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI für Adtran liegt bei 40,44, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 26,46, was eine positive Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt erhält Adtran daher ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -17,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung mit einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab zudem ein berechenbares "Gut"-Signal. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Adtran.