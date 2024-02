ADTRAN Holdings Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Anleger-Stimmung bei Adtran in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 schlechte und 1 gutes Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Adtran aktuell bei 7,27 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zudem liegt der Aktienkurs mit 5,634 EUR 22,5 Prozent unter dem GD200. Der GD50 beträgt 6,29 EUR, was einer Differenz von -10,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adtran-Aktie beträgt 83, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 61,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Adtran nach RSI-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adtran-Aktie also ein "Gut"-Rating.