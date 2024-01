ADTRAN Holdings Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktie von Adtran wird derzeit von Experten als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 7,55 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,364 EUR um -15,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 5,85 EUR, was einer Abweichung von +8,79 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Adtran liegt bei 75,67 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,3 neutral. Insgesamt ergibt sich hieraus eine negative Gesamtbewertung.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten hingegen auf positive Stimmungen rund um die Aktie hin. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwogen die positiven Einschätzungen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet, obwohl drei Handelssignale auf eine negative Aktie hinweisen.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen allerdings verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.