ADTRAN Holdings Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI-Wert für Adtran liegt bei 95,61, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 66,68 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen gab es jedoch vermehrt negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Eine Analyse der Äußerungen und Meinungen ergab 0 schlechte und 8 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Adtran bei 7,01 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,889 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -30,26 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage von 5,91 EUR ergibt einen Abstand von -17,28 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz erhält Adtran eine neutrale Einschätzung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.