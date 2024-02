ADTRAN Holdings Aktie: Augen auf!

In den letzten Wochen hat sich bei Adtran eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge und somit die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adtran daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare hauptsächlich positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Adtran diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger eine "Gut"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Adtran daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Dabei verläuft der GD200 des Wertes bei 7,3 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,036 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beläuft sich auf 6,28 EUR, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt wird Adtran daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird ebenfalls betrachtet, wobei für einen Zeitraum von 7 Tagen ein Wert von 49,83 und für 25 Tage ein Wert von 58,67 festgestellt wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".