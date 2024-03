ADTRAN Holdings Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 86,89 führt bei Adtran zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 59,41 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zu Adtran signalisieren eine positive Stimmung rund um das Unternehmen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, und insgesamt ergeben sich zehn Handelssignale, die auf eine "Gut"-Einstufung hindeuten.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adtran-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,04 EUR liegt, was einem Unterschied von -29,28 Prozent zum letzten Schlusskurs von 4,979 EUR entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 4,979 EUR ebenfalls unter diesem Wert (5,98 EUR) liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Adtran-Aktie als "Schlecht" basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.