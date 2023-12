ADM Tronics Unlimited Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber A D M Tronics Unltd war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, wie eine Diskussion in sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es drei positive und sechs negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt A D M Tronics Unltd derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8273,88 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der A D M Tronics Unltd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,1 USD weicht somit um -16,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 0,11 USD und einer Abweichung von -9,09 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass A D M Tronics Unltd weder auf 7-Tage-Basis (60 Punkte) noch auf 25-Tage-Basis (54,55 Punkte) überkauft oder überverkauft ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.