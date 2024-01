ADM Tronics Unlimited Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen A D M Tronics Unltd diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der A D M Tronics Unltd liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 50 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum Kurs. A D M Tronics Unltd weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36%. Mit einer Differenz von 8342,36 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der A D M Tronics Unltd derzeit bei 0,09 USD und ist damit um -10% vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -25%, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung der Aktie.