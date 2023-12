ADM Tronics Unlimited Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel tendenziell Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für A D M Tronics Unltd heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was darauf hinweist, dass A D M Tronics Unltd weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass A D M Tronics Unltd weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,55). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das A D M Tronics Unltd-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber A D M Tronics Unltd eingestellt waren. Es gab vier positive und fünf negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält A D M Tronics Unltd daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet A D M Tronics Unltd derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Der Unterschied beträgt 8260,24 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8260,24 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei A D M Tronics Unltd zeigte die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch kaum verändert, was eine "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für A D M Tronics Unltd.