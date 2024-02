ADM Hamburg AG Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Adm Hamburg wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adm Hamburg zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt wird der Aktie von Adm Hamburg bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Adm Hamburg eher neutral diskutiert, wobei vor allem negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte Adm Hamburg in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,83 Prozent, was eine Underperformance von -15,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Adm Hamburg mit -20,83 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adm Hamburg mit einem Wert von 58,81 deutlich über dem Branchenmittel von 43,33 liegt, was zu einer Überbewertung führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.