ADM Hamburg AG Aktie: Was macht der Markt?

Die Dividende der Adm Hamburg wird derzeit mit einer Rendite von 0 Prozent angegeben, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Infolgedessen wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Adm Hamburg haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnte keine wesentliche Veränderung in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs um -13,45 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Adm Hamburg im vergangenen Jahr eine Rendite von -10 Prozent erzielt, was 6,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 5,77 Prozent schlechter. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.