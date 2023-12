ADM Hamburg AG Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Adm Hamburg bei 252 EUR liegt, was einer Entfernung von -21,49 Prozent vom GD200 (320,98 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 277,08 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal zeigt, da der Abstand -9,05 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Adm Hamburg-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,92) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Adm Hamburg-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 58,81, was 33 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Adm Hamburg in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,21 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -5,18 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Adm Hamburg um -4,03 Prozent schlechter abschneidet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Adm Hamburg 4,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.