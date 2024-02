ADM Hamburg AG Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Adm Hamburg ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um ein umfassendes Bild von der Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Adm Hamburg liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche hat Adm Hamburg in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,83 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -15,58 Prozent entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -5,03 Prozent, wobei Adm Hamburg 15,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Adm Hamburg in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt neutral. Daher wird die Adm Hamburg-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.