ADM Hamburg AG Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Adm Hamburg-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 320,38 EUR, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 276,36 EUR liegt. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 58 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche ist die Aktie überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

