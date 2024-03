ADM Hamburg AG Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Adm Hamburg-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 302,83 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 262 EUR, was einem Unterschied von -13,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt häufig im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (268,24 EUR) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-2,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adm Hamburg-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde die Adm Hamburg-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Adm Hamburg 3,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,87 Prozent aufweist. Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adm Hamburg liegt bei 58, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 61,22) eine Unterbewertung um etwa 4 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.