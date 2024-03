ADM Hamburg AG Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dividendenrendite von Adm Hamburg liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,89 Prozent im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Bereich liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 262 EUR -1,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz von -12,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adm Hamburg einen Wert von 58,81 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 60,53. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel, da er unterbewertet ist.