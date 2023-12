ADF Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Adf, die sich ins Negative verschoben hat. Dies ergibt sich aus der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten in diesen Diskussionen wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Adf daher für diese Stufe insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Einschätzung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Adf diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass an zehn Tagen positive Diskussionen und an insgesamt vier Tagen neutrale Diskussionen stattfanden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Adf nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 7,35 liegt es insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Auf Grundlage dieser Analyse erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Adf im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite aus. Mit 0,42 % liegt sie 3,41 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.