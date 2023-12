ADDvise B Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Die Analyse von Addvise ergibt eine neutrale Bewertung, basierend auf verschiedenen Kriterien. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 13,35 SEK eine negative Entfernung von -6,77 Prozent zum GD200 (14,32 SEK) hat, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 12,88 SEK, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung des Aktienkurses.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen sind.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Addvise-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung der Addvise-Aktie.