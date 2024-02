ADDvise B Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Addvise unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird als "Gut" eingeschätzt.

Das Sentiment und Buzz bezüglich Addvise kann über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Addvise mit einem Kurs von 16,05 SEK inzwischen +3,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch mit +6,22 Prozent Distanz zum GD200 bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Addvise liegt bei 59,09, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 für die Addvise liegt bei 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Addvise in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.