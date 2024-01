ADDvise AB A Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Addvise-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,64 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,85 SEK liegt, was einem Unterschied von +21,93 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 13,95 SEK, was einen Unterschied von +27,96 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Basierend auf diesen Werten erhält die Addvise-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine besonders positive Stimmung bezüglich der Addvise-Aktie. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen der Anleger zeigen, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Addvise-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage RSI liegt bei 4,3 Punkten, während der RSI25 bei 29,63 liegt. Beide Werte führen zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Addvise. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ war.

Zusammenfassend erhält die Addvise-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating, basierend auf der positiven Anleger-Stimmung und den überverkauften RSI-Werten. Trotz einer neutralen Einschätzung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien, bleibt die Aktie insgesamt positiv bewertet.