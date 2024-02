ADDvantage Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Diskussionen über Addvantage in den sozialen Medien signalisieren eine insgesamt positive Einschätzung und Stimmung hinsichtlich des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die behandelten Themen rund um den Wert sind größtenteils positiv. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Addvantage in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 54, was bedeutet, dass die Börse 54,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Addvantage zahlt. Dies ist 20 Prozent mehr als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Die Dividendenrendite von Addvantage beträgt 0 Prozent und liegt damit 11349,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11349. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als unrentables Investment und vergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine negative Bewertung für die Addvantage-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 92, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (76,65) bestätigt die Überbewertung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Addvantage.