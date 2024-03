ADDvantage Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen von Addvantage betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Addvantage in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Addvantage-Aktie beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 62,12 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Addvantage bei 3,3 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,0695 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (0,74 USD) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Addvantage in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringe Diskussionsfrequenz führen jedoch zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher negative Stimmung und eine neutrale bis schlechte Bewertung der Addvantage-Aktie.