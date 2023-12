ADDvantage Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Addvantage liegt das KGV mit einem Wert von 54,3 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies bedeutet einen Abstand von 18 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche von 45. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In Bezug auf Addvantage haben unsere Analysten die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Addvantage in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Addvantage liegt derzeit bei 0 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 11651.49% darstellt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Addvantage in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Addvantage gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Addvantage daher aufgrund der genannten Kriterien insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.