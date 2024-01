ADDvantage Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Addvantage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,45 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,44 USD weicht somit um -55,23 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2,72 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,29 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Addvantage-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird Addvantage als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 54,3, was einem Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage bei Addvantage ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein überwiegend negatives Stimmungsbild wider. Die Mehrheit der Kommentare in den letzten zwei Wochen war negativ, während hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf der Anlegerstimmung wird das Unternehmen daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Addvantage bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.