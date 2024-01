ADDvantage Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Addvantage Technologies Group":

Die Addvantage hat in den letzten Tagen eine Kursbewegung von -3,72 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) verzeichnet und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt die Distanz zum GD200 einen Wert von -51,32 Prozent über die vergangenen 200 Tage, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbeurteilung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Addvantage liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 liegt und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" bewertet, was darauf hindeutet, dass sich die Stimmung und das Buzz um die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert haben.