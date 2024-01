ADDvantage Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Addvantage Technologies Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Addvantage-Aktie derzeit um 3,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist und daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen 51,32 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Addvantage als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 54,3 insgesamt 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 46,22 beträgt. Folglich erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Addvantage war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt. Die überwiegend neutralen Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Addvantage liegt bei 51,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 62,54 beläuft, ergibt eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Insgesamt ist die Bewertung der Addvantage-Aktie sowohl aus technischer als auch fundamentaler Analyse sowie aus Sicht der Anleger-Stimmung als "Neutral" bis "Schlecht" einzustufen.