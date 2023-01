ADDRESS GRAND CREEK HARBOUR - DER NEUE MITTELPUNKT VON DUBAI CREEK - ÖFFNET SEINE TÜREN FÜR GÄSTE

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Eine der am meisten erwarteten Hoteleröffnungen des Jahres, das Address Grand Creek Harbour, ist jetzt eröffnet und bietet seinen Gästen ein unvergleichliches Luxuserlebnis an einem der malerischsten Orte Dubais.Das prachtvoll ausgestattete Hotel mit 223 Zimmern ist das erste Fünf-Sterne-Luxushotel im Dubai Creek Harbour, einem neuen, mondänen Ort am Wasser, und bietet seinen Gästen entspannte Dekadenz, unvergleichliche Annehmlichkeiten, fabelhafte Aromen und einen Aufenthalt, der die Seele beruhigt und belebt.Die Zimmer sind wunderschön gestaltet und bieten das Beste an Technologie und Komfort, um jeden Aufenthalt zu bereichern. Zu den Vorzeige-Suiten gehören die Executive-, die Panorama- und die Skyline-Suite mit Balkon sowie die Präsidentensuite mit drei Schlafzimmern. Sie alle bieten einen herrlichen Blick auf die Stadt und den Fluss sowie geräumigen Komfort, ideal für die Familie und Freunde.Gäste, die sich vom Alltagsstress erholen möchten, finden im The Spa at Address, einem Spa von Weltklasse, den perfekten Ort zum Entspannen. Der einzigartige ganzheitliche Wellness-Ansatz des Spas belebt von innen und außen. Für diejenigen, die ihren Puls in die Höhe treiben wollen, bietet das Fitnesscenter technologisch fortschrittliche Geräte in drei verschiedenen Räumen, einschließlich eines Yogastudios – ideal, um ins Schwitzen zu kommen.Badelustige können sich am herrlichen Infinity-Pool mit seinem atemberaubenden Blick auf den Sonnenuntergang erfreuen – während die Kleinen sich in einem speziellen Kinderbecken und auf einem Wasserspielplatz abkühlen können.Die Essensmöglichkeiten im Address Grand Creek Harbour sind ebenso attraktiv und bieten jeweils ein individuelles Angebot und Panoramaterrassen im Freien.Erfreuen Sie sich im Restaurant an der Eleganz der verschiedenen Essbereiche mit raffinierter Weltküche, die den Gaumen verwöhnt, oder entspannen Sie sich in der Cigar Lounge und probieren Sie die vielen feinen Cocktails und Getränke, die auf der Karte stehen.Wenn Sie etwas spontaner sind, gehen Sie in die Patisserie und lassen Sie sich von den köstlichen Kaffeedüften verführen.Die Luma Pool Lounge ist der richtige Ort für kulinarische Genüsse und Entspannung. Die Köche werden Sie mit mediterranen Fusionsoptionen neben dem wunderschönen Infinity-Pool mit seiner bezaubernden Aussicht begeistern. Bei Sonnenuntergang gibt es keinen besseren Ort, um sich zurückzulehnen und bei einem Getränk zu entspannen.Besuchen Sie https://www.addresshotels.com/en/hotels/address-grand-creek-harbourAllgemeine Anfragen: +971 4 275 8888 infoatcreek@addresshotels.comFür Zimmerreservierungen +971 4 275 8899 stayatcreek@addresshotels.comFür Restaurantreservierungen +971 4 275 8833 dineatcreek@addresshotels.comFür Treffen und Veranstaltungen meetatcreek@addresshotels.comInformationen zu Address Hotels + ResortsAddress Hotels + Resorts ist die erste Marke, die von der Emaar Hospitality Group ins Leben gerufen wurde und deren Hotelanlagen sich in besonders begehrter Lage befinden. Address verleiht dem weltweiten Gastgewerbe und Dienstleistungssektor eine neue Identität, indem es mit seiner liebenswürdigen Gastfreundschaft und seinem außergewöhnlichen Service neue Maßstäbe setzt. Address Hotels + Resorts ist bekannt für seine Verschmelzung von zeitgenössischem Stil mit einem Hauch klassischer Eleganz und bereichert das Leben seiner Gäste mit intuitiven Erlebnissen. Getreu dem Motto „Where Life Happens" bietet Address seinen Gästen die Möglichkeit, das Leben und seine schönsten Momente zu feiern. Es ist die ultimative Adresse.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1979600/Address_Hotels_Resorts_Pool.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1979601/Address_Hotels_Resorts_Exterior.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1979602/ADDRESS_GRAND_CREEK_HARBOUR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/address-grand-creek-harbour--der-neue-mittelpunkt-von-dubai-creek--offnet-seine-turen-fur-gaste-301717512.htmlPressekontakt:emaarhospitality@sevenmedia.ae,04 4581825Original-Content von: Address Hotels + Resorts, übermittelt durch news aktuell