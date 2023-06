ADA Markenrelaunch mit Mindful living Schwerpunkt - ANHÄNGE

Anger bei Weiz (ots) -Vom einfachen Möbelhersteller zum „Entschleuniger des Alltags:“ Die ADA Möbelwerke starten im Herbst 2023 mit der neuen Marke „ADA. Mindful living“ durch. Das Familienunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Menschen ein achtsames und bewusstes Wohnen mit österreichischer Gemütlichkeit und Gelassenheit zu ermöglichen. Mit nachhaltigen Möbeln in handwerklicher Perfektion verspricht ADA mehr Ausgeglichenheit und stellt gleichzeitig seine Werte - verantwortlich, verwurzelt, passioniert – in den Vordergrund. Werte, die das Traditionsunternehmen in den Möbeln, Services und der Kommunikation erlebbar macht.Margot Wisiak, CMO von ADA, zum Hintergrund dieser Entwicklung: "Unser Ziel ist es, die Endkund:innen besser zu erreichen, klarer zu kommunizieren und kosteneffizienter zu arbeiten. Indem wir die Begehrlichkeit und Nachfrage der Marke steigern, erleichtern wir dem Handel, ADA noch besser zu verkaufen. Die bestehenden Marken ADA AUSTRIA premium & ADA trendline werden in diesem Zuge durch eine Marke ersetzt: ADA. Mindful living. Wir treten mit einer Marke und einer kraftvollen Botschaft nach außen noch stärker auf.“Auch Vorstand Gerhard Vorraber sieht eine enge Verbindung zwischen dem Markenimage und der Verantwortung gegenüber langjährigen Handelspartnern: „Ein moderner Markenauftritt, der die Bedürfnisse der Konsument:innen berücksichtigt und sie noch dazu begeistert, ist entscheidend. Nur dann erreichen wir, dass Endkund:innen in die Möbelhäuser kommen und konkret nach ADA Möbeln fragen. ADA Möbel, die dann wiederum durch unsere Handelspartner verkauft werden.“Die neue Marke soll noch näher an das Leben der Menschen heranrücken. Davon zeugt auch der Markenclaim: „ADA. Mindful living“ lädt die Menschen ein, inmitten einer lauten, hektischen Welt ihren Ort der Ruhe und Geborgenheit zu finden. Wo kann das besser gelingen als in den eigenen vier Wänden?Weitere Infos lesen Sie gerne im PDF anbei.Mehr zum ADA Markenrelaunch: Jetzt lesen (https://www.ada.at/getmedia/d9df6897-7f79-4b56-bcb9-89b94737d0e1/2023-06-29-ADA-Markenrelaunch_Mindful-Living.pdf?ext=.pdf)Pressekontakt:Verena InschlagPR & Media Marketing Managerpress@ada.atOriginal-Content von: ADA Möbelwerke, übermittelt durch news aktuell