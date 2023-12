ADAMAB Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Adama: Dividendenrendite und Aktienkurs im Vergleich zur Branche

Wer derzeit in die Aktie von Adama investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,36 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche entspricht dies einem geringeren Ertrag von 1,56 Prozentpunkten. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Adama im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,21 Prozent erzielt, was 5 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien", die eine mittlere jährliche Rendite von -8,2 Prozent aufweist, liegt Adama derzeit 5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adama beträgt 73, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau liegt, sodass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Adama besonders positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.