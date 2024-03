ADAMAB Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Adama hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Materialien" Branche (−24,79 Prozent) eine Überperformance von 1,85 Prozent darstellt. Ebenso übertrifft Adama die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" um 1,85 Prozent und wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Adama beträgt 60,61 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 48,48 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Adama-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adama liegt mit 73,77 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Adama mit 0,39 Prozent 1,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel erscheint.