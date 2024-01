ADAMAB Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Adama liegt bei 67,24 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adama-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,22 CNH lag. Der aktuelle Schlusskurs von 6,85 CNH weist somit eine Abweichung von -16,67 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,47 CNH) liegt mit einer Abweichung von -8,3 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,36 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Adama-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Die Stimmung der Anleger für die Adama-Aktie wird auch berücksichtigt, und es zeigt sich, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien über Adama aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Dies führt zu dem Befund, dass Adama hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.