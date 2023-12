AC Immune Aktie: Das war nur der Anfang!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ac Immune liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,47 (Biotechnologie) unter dem Durchschnitt (ca. 89 Prozent) liegt. Gemäß fundamentalen Kriterien ist die Aktie von Ac Immune daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Ac Immune überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Ac Immune insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Ac Immune bei 2,7 USD, während die Aktie selbst bei 3,98 USD gehandelt wird. Dies entspricht einer Abweichung von +47,41 Prozent vom GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3,09 USD, was einer Abweichung von +28,8 Prozent entspricht und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Ac Immune daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

In den letzten Wochen wurde bei Ac Immune eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen ist jedoch gestiegen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Ac Immune daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.