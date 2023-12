AC Immune Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Aktie von Ac Immune zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 2,54 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 4,3 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +69,29 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,99 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ac Immune-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wie die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zeigt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Jedoch schüttet Ac Immune im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Biotechnologie eine niedrigere Dividende von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Ac Immune überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 10,19 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 26,68 führen zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhält die Ac Immune-Aktie positive Bewertungen in verschiedenen Punkten der technischen Analyse, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.