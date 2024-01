AC Immune Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Ac Immune hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitspflegebranche konnte das Unternehmen eine Rendite von 98,15 Prozent verzeichnen, was mehr als 81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologiebranche, die eine mittlere Rendite von 8,8 Prozent aufweist, liegt Ac Immune mit 89,35 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ac Immune-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,83 USD. Der letzte Schlusskurs von 4,28 USD weicht somit um +51,24 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 3,49 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+22,64 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Ac Immune wird ebenfalls positiv bewertet. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ac Immune weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Ac Immune 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Bezüglich des aktuellen Kurses von 4,28 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 273,83 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

