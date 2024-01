AC Immune Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen für die Bewertung von Aktien. Bei Ac Immune zeigt sich eine geringere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Dennoch wird die Aktie aufgrund ihres aktuellen KGV von 11,08 als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien im Branchenvergleich. Auch die Analysten sehen die Aktie langfristig positiv und erwarten ein Kursziel von 16 USD, was einer Erwartung von 246,32 Prozent entspricht. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie eine Outperformance von +85,04 Prozent im Vergleich zur Branchenkonkurrenz erzielt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

