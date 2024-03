AC Immune Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Derzeit bietet die Aktie von Ac Immune keine Dividende und weist eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie zu einem Ertragsrückgang von 3,57 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,95 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,855 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einer Distanz von -3,22 Prozent zum GD200 als "Neutral" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 3,16 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -9,65 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch eine insgesamt schlechte Bewertung zustande kommt.

In den letzten zwei Wochen wurde Ac Immune von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, was auf neutrale Themen rund um den Wert hindeutet. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die Bewertung der Dividendenpolitik, die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung auf eine neutrale Einschätzung der Aktie von Ac Immune schließen.