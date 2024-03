ACV Auctions Aktie: Das macht richtig Spaß!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Acv Auctions als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie von Acv Auctions beträgt 12,2, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 24,54, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Acv Auctions eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Acv Auctions somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich zuletzt mehrheitlich auf positive Meinungen zu Acv Auctions. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen wurden besonders intensiv diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Aktie von Acv Auctions derzeit ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 0,96 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Acv Auctions eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.