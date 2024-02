ACV Auctions Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse von Acv Auctions-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 15,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,29 USD liegt, was zu einer Abweichung von -7,63 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,21 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 14,29 USD liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 6 von 7 Einstufungen "Gut" und 1 "Neutral" waren, was zu einem Durchschnitt von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel von 16,67 USD könnte zu einem Anstieg von 16,63 Prozent führen, was zu einer empfohlenen Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Acv Auctions-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Acv Auctions daher mit "Neutral" bewertet.