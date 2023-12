ACSL Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Acsl. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 92,64 Punkte, was darauf hinweist, dass Acsl momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten den 50- und 200-Tages-Durchschnitt für die Acsl-Aktie. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1269,95 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 861 JPY liegt (-32,2 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1064,24 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs darunter (-19,1 Prozent) eine negative Entwicklung. Insgesamt wird Acsl daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Acsl auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.