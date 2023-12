ACSL Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Aktuell liegt der RSI der Acsl-Aktie bei 53,75, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 67,77, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem neutralen Rating für die Aktie.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Acsl-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 849 JPY deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1240,65 JPY liegt, mit einem Unterschied von -31,57 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied von -16,44 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung rund um die Acsl-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine deutlich positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Acsl-Aktie somit eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.