ACSL Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Acsl-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1165,4 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 917 JPY am Handelstag ergibt einen Unterschied von -21,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 909,68 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acsl-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acsl liegt bei 66,67, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger haben die Acsl-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Acsl-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.