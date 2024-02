ACQ Bure AB Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" und zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI für Yubico liegt bei 27,27, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,69 und wird als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yubico-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 108,33 SEK. Der letzte Schlusskurs von 156 SEK weicht um +44 Prozent ab, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 129,54 SEK um +20,43 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yubico-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Yubico in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Yubico besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Yubico auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.