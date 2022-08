ACON Investments schließt einen rund 700 Millionen Dollar schweren Fortsetzungsfonds für New Era Cap, LLC ab

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Washington (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen hat ein Rekordwachstum erzielt und ist für eine weitere Expansion gut positioniertACON Investments („ACON"), eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Washington D.C., gab heute den Abschluss von ACON Strategic Partners II, L.P. („ASP II" oder der „Fortführungsfonds") bekannt, einen neuen Single-Asset-Fortführungsfonds mit einem Volumen von ca. 700 Mio. USD im Zusammenhang mit der teilweisen Veräußerung der Portfoliobeteiligung von ACON Equity Partners IV („AEP IV") an New Era Cap, LLC („New Era Cap" oder das „Unternehmen") sowie einer Erhöhung der bestehenden Beteiligung an New Era Cap. In seiner 102-jährigen Geschichte hat sich das Unternehmen als die weltweit größte authentische Kopfbedeckungs- und Lifestyle-Marke im Lizenzsport etabliert. Die kultige Marke New Era Cap ist offizieller Lizenzpartner für Kopfbedeckungen der Major League Baseball, der National Football League und der National Basketball Association sowie für mehr als 170 weitere lizenzierte Partnerschaften für eine Vielzahl von Kopfbedeckungen, Kleidungsstücken und Zubehörprodukten.Der von ACON verwaltete Fortführungsfonds wird sowohl von neuen als auch von fortbestehenden Kommanditisten von ACON unterstützt. Die neuen Investoren werden von Apollo, GCM Grosvenor, Hamilton Lane und Neuberger Berman im Namen ihrer jeweiligen verwalteten Fonds angeführt. ACON Investments und ACON Equity Partners IV halten weiterhin bedeutende Anteile an der Gesellschaft.New Era Cap entwirft, vermarktet und vertreibt jährlich über 200 Millionen Kopfbedeckungen und Bekleidungsstücke und verzeichnet seit mehreren Jahren ein organisches Umsatzwachstum in Rekordhöhe, das sich in absehbarer Zukunft fortsetzen dürfte. Die Erstinvestition von ACON im Januar 2021 war das erste und einzige institutionelle Beteiligungskapital des Unternehmens. Das Unternehmen verfolgt weiterhin eine mehrgleisige Wachstumsstrategie, zu der auch der weitere Ausbau der über 800 Einzelhandelsgeschäfte in Asien, Mexiko, Lateinamerika und Brasilien sowie das Wachstum der Lifestyle-Kernmarke im Bekleidungsbereich und der DTC-Plattform gehören. New Era Cap wird weiterhin von Chris Koch geleitet, dem CEO in vierter Generation, dessen Urgroßvater, Ehrhardt Koch, New Era Cap 1920 in Buffalo, New York, gründete.Ken Brotman, Founding Partner von ACON Investments, kommentierte: „New Era Cap stellt eine einzigartige und geschützte Gelegenheit dar, bei der ACON als früher Partner für das Unternehmen und als erstes institutionelles Eigenkapital für diese 102 Jahre alte Kultmarke fungierte. Wir fühlen uns geehrt, der vertrauenswürdige Partner des Unternehmens zu sein und haben großen Respekt vor der langen und reichen Geschichte von New Era Cap und dem, was Chris Koch und das Managementteam aufgebaut haben. Es war eine unserer besten Portfolioinvestitionen im Rahmen von ACON Equity Partners IV, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Chris und dem Team fortzusetzen, um weiteres Wachstum und Expansion rund um den Globus voranzutreiben."Chris Koch, CEO von New Era Cap, erklärte: „Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu ACON auszubauen und auf deren große Erfahrung im Bereich Lifestyle und Konsumgüter zurückgreifen zu können. Ihre nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen bei Wachstum und Expansion machte ACON zum perfekten Partner für unser Unternehmen. Dieses neue Kapital wird die Beschleunigung unserer aggressiven Wachstumsinitiativen erleichtern und es uns ermöglichen, potenzielle nordamerikanische und globale Akquisitionen in Betracht zu ziehen, die unsere bereits leistungsstarke globale Plattform ergänzen könnten."Als Teil der Transaktion werden die Major League Baseball, die National Football League und die National Basketball Association Minderheitseigentümer von New Era Cap. Jim Grundtisch, Chief Revenue Officer von New Era Cap, bemerkte: „Die Tatsache, dass unsere drei größten Ligapartner durch eine strategische Kapitalbeteiligung mit uns verbunden sind, festigt unsere bereits starken Partnerschaften weiter. Wir sind entschlossen, den robusten globalen Wachstumskurs, den wir für unsere Marke und für unsere wichtigsten globalen Partner eingeschlagen haben, auch in Zukunft fortzusetzen."ACON wurde bei der Transaktion von Evercore vertreten. Jefferies LLC fungierte auch als Finanzberater von ACON, während Winston & Strawn als Rechtsberater von ACON fungierte. Truist Securities fungierte als exklusiver Finanzberater und Bryan Cave Leighton Paisner als Rechtsberater von New Era Cap.Informationen zu New Era Cap, LLCSeit 1920 stellt New Era Cap in Handarbeit die beste Kopfbedeckung der Welt her. Heute ist die Marke mit ihren Bekleidungs- und Accessoire-Linien ein Marktführer, der seine Wurzeln im Sport hat und die Straßen- und Lifestyle-Kultur rund um den Globus beeinflusst. Mit mehr als 170 Lizenzen in seinem Portfolio ist New Era Cap die Marke der Wahl in der Welt des Sports, der Mode, der Musik und der Unterhaltung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Buffalo, N.Y., und seine Produkte werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Weitere Informationen über die weltweiten Niederlassungen und Partnerschaften von New Era Cap finden Sie unter www.neweracap.com und den sozialen Kanälen @neweracap.Informationen zu ACON InvestmentsACON Investments, L.L.C. ist eine internationale Private-Equity-Firma mit Sitz in Washington, D.C., die Private-Equity-Fonds und Special Purpose Partnerships verwaltet, die in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und Europa investieren. Mit Fachleuten in Washington, D.C., Dallas, Los Angeles, New York, Bogotá, Madrid, Mexiko-Stadt und São Paulo hat ACON seit seiner Gründung Vermögenswerte in Höhe von 6,9 Milliarden Dollar verwaltet und kann auf eine 26-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.ACON U.S. ist eine der etabliertesten Private-Equity-Firmen mit einer organischen Diversität. 70 % des Senior Managements (ohne Gründer) und 68 % aller Mitarbeiter sind Frauen und/oder Personen mit unterschiedlichem Hintergrund. ACON ist ein Value-Investor mit umfassender Erfahrung in den Sektoren Konsumgüter, Industrie und Unternehmensdienstleistungen und mit einer Erfolgsbilanz in Situationen, in denen es um erstes institutionelles Kapital für Familienunternehmen, die Neupositionierung von Marken, die Konsolidierung von Branchen und die Ausgliederung von Unternehmen geht. Darüber hinaus konzentriert sich ACON auf ein neues Paradigma der strategischen Nachhaltigkeit für sein gesamtes Portfolio, das darauf abzielt, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die finanziellen Erträge und die Rentabilität zu steigern.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aconinvestments.comPressekontaktKontakt:ACON Investments, L.L.C.mthever@aconinvestments.com | 202.454.1100Matt Davison, The Martin Group für New Era Cap, LLCmdavison@martingroupmarketing.com | 716.604.7772Amy Moritz, The Martin Group für New Era Cap, LLCamoritz@martingroupmarketing.com | 716.863.2357Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1872634/ACON_Logo.jpgOriginal-Content von: ACON Investments, L.L.C., übermittelt durch news aktuell