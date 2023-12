ACM Research-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Acm Research als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Acm Research-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,39, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,79, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Acm Research weist auf dieser Basis einen Wert von 19,38 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 69,62, was einen Abstand von 72 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Acm Research-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf den vorliegenden Bewertungen: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 13,9 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -29,76 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 19,79 USD vorliegt. Dies führt zur Gesamteinstufung als "Neutral" seitens der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Acm Research mit 179,52 Prozent um 173 Prozent höher. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von 24,27 Prozent. Auch hier liegt Acm Research mit 155,25 Prozent deutlich darüber. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.