ACM Research Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Acm Research hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie konnte Acm Research eine Rendite von 87,54 Prozent erzielen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Acm Research mit 83,72 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Wertentwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Analysten haben die Aktie von Acm Research in den letzten zwölf Monaten insgesamt als 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Acm Research. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,89 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -22,3 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung der Analysten als "Neutral" für die Aktie von Acm Research.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acm Research liegt mit einem Wert von 16,51 unter dem Branchendurchschnitt von 70. Dies zeigt, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet wird und aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Acm Research ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut" führt.