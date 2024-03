ACM Research Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Acm Research liegt derzeit bei 70,66, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 31,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acm Research derzeit 20,04 und liegt damit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Bei der Dividende schneidet Acm Research weniger gut ab, da die Ausschüttung von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,99% niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden weder Zunahmen noch Abnahmen festgestellt, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.