ACM Research Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Acm Research liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, liegt er bei 50, was auch als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Acm Research daher eine Einstufung von "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Internetkommunikation. Für Acm Research ergab die Analyse eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der geringen Diskussionsintensität und einer negativen Rate der Stimmungsänderung.

Im Branchenvergleich hat Acm Research in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +80,68 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielt. Ebenso übertrifft das Unternehmen den "Informationstechnologie"-Sektor um 86,43 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass Acm Research mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,51 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 68,58. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.