ACM Research Aktie: Das ist erstaunlich

Die langfristige Meinung der Analysten zur Acm Research-Aktie sieht positiv aus, da sie insgesamt eine Bewertung von "Gut" erhält, mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 13,9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -32,2 Prozent erzielen könnte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht", während die Redaktion der Analysteneinschätzung insgesamt ein Rating von "Neutral" vergibt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Acm Research in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 114,94 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +68,23 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnten sie mit einer Rendite von 103,39 Prozent überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acm Research bei einem Wert von 20, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" unter dem Durchschnitt (ca. 71 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für Acm Research liegt bei 36,03, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,9, wodurch auch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".