ACM Research Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse von Acm Research zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50-Tage- und der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem positiven Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Acm Research eine beeindruckende Performance von 114,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Outperformance von +68,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche entspricht. Auch im Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite mit 103,39 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acm Research einen Wert von 20 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,49 als unterbewertet gilt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen ebenfalls eine positive Bewertung.

Jedoch fällt die Dividendenrendite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 2,15 Prozentpunkte niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.